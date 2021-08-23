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Путин открыл форум "Армия-2021"

14:52
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Участникам глава государства пожелал плодотворной работы

В понедельник президент России Владимир Путин открыл Международный военно-технический форум "Армия-2021" и Армейские международные игры.

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"Я желаю участникам и гостям форума - плодотворной работы, представителям команд, выступающих на армейских играх, успехов на состязании, а всем зрителям - ярких и запоминающихся впечатлений. Объявляю Международный военно-технический форум "Армия - 2021" и международные армейские игры открытыми", - сказал президент.

Он также отметил потенциал ВМФ России.

"Наращивается потенциал Военно-морского флота, так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", - сказал глава государства (цитата по РИА "Новости").

По словам президента, многие российские вооружения по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире.

"А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", - уточнил российский лидер.

Как подчеркнул Путин, России есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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