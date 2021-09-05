Провальный визит Зеленского в США: ждать ли Киеву помощи от Байдена

Президента Украины унизили в Вашингтоне

Владимир Зеленский представил в США план трансформации Украины - как за пять лет и 277 миллиардов долларов, желательно чужих, сделать Украину передовой развитой державой. Итоги столь долгожданной поездки президента Незалежной в сияющий град на холме вызывают чувство неловкости. О чем хотел - не поговорил, зато привёз кучу обязательств и деньги, которые потратить можно, но только в США и на благо США.

Уже по тому, как Зеленского встречали у трапа, было понятно - не всем его планам суждено сбыться. Грандиозные мечты по вхождению в НАТО, закрытию “Северного потока-2”, возвращению ядерного оружия и получению помощи в миллиарды долларов начали рушиться сразу же. Белый дом послал к самолёту украинского лидера делегацию всего из восьми человек оскорбительно низкого статуса. А в ожидании перенесённой встречи с Байденом, Зеленскому и вовсе пришлось развлекать самого себя пробежками вокруг Капитолия. При этом президент Украины надеялся на большое соглашение, хотя и признавал, что дьявол - в деталях.

Деталей и вправду было много. Главная, что текст итогового совместного заявления мало того, что был написан заранее, так ещё и украинцев к творческому процессу не подпустили. Ну, а на протокольной съёмке лидеры были немногословны. Журналисты, политологи и даже физиогномисты до сих пор пытаются расшифровать, явно не соответствующую ситуации, мимику Зеленского.

Хотя, кто знает, что чувствовал украинский президент, когда понял, что ничего из того за чем он ехал не получит. И даже вымученные три миллиарда 60 миллионов долларов, выдали с жесточайшим условием - тратить их только в США. То есть, самую нищую страну Европы заставили покупать всё в Америке и задорого.

"До него что, не доходит, что так не делается? Нельзя просто выкатывать требования. Нужно обсуждать это в ходе переговорного процесса", - даёт совет Зеленскому политолог Андрей Телиженко.

Но переговорный процесс обычно ведут с равными. А тут ситуация совсем другая. "Что удалось Зеленскому, это то, что встреча состоялась. Конечно, такое отношение к руководителю страны, которое демонстрируют США к Украине, ну, наверное, к другим странам недопустимо Для Зеленского было удачей, то что он сидел во время встречи. Я думаю, это уже можно записать достоинством этой встречи для Зеленского", - говорит политолог Александр Дудчак.

Не задалось и с протокольными моментами. Зеленский пришёл на встречу в тёмном костюме, белой рубашке, чёрном галстуке. Согласно дресс-коду, так одеваются по случаю траура. Для Байдена, на которого свалился такой политический кризис, что не позавидуешь, по мнению политологов, наряд Зеленского стал лишним напоминанием о 13 морпехах, погибших на днях в Афганистане.

Возможно поэтому украинского лидера после встречи поставили в угол, в прямом смысле. Именно оттуда из угла за скромным столом рядом с фикусом, Зеленский и рассказывал об успехах. Сказал, что результатами переговоров доволен. Причём доволен настолько, что совсем разволновался и по собственному признанию забыл пригласить хозяина Белого дома на Украину. Впрочем, американский зритель этого не узнал. Визит Зеленского для местных СМИ прошел незамеченный.

Дома же Зеленского обвиняют в том, что кроме нового кредита он ничего не привёз. Зато его команда оставила о себе плохую память в Вашингтоне. Пресс-секретарь главы государства сфотографировался, высунув язык и изображая, будто держит в руке Монумент Вашингтона. Сам Никифоров в ответ на все претензии с обидой написал: “ну, я же был трезв”. Вот такие критерии в украинской политике.

Пока же украинские власти спасению страны предпочитают уже привычную борьбу с Россией. В офисе президента Зеленского предлагают отнять у русских бренд “Русь”. "Сейчас же идёт русско-российская война. Русь - это мы. Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Наша задача - стать Русью-Украиной. Если мы это сделаем, об остальном можно не сильно беспокоиться", - заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

А ведь, действительно, о чём будет беспокоиться, когда в случае переименования на радость всем свидомым под откос уже пойдёт именно Русь, а Украина как бы и не при чём. В России всё происходящие в Киеве как всегда ёмко прокомментировал глава МИД Сергей Лавров.

То считают, что Русь - это их исконное название. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти.

Но пока с реальной западной поддержкой не очень. После переговоров с Байденом Зеленский съездил в Кремниевую долину, выступил в Стенфорде, встретился с Тимом Куком, но и оттуда особо ничего не привёз. Зато в Конгрессе украинскому лидеру сделали самый, наверное, лучший подарок за всю его политическую карьеру - книгу с названием “Лёгкие черепно-мозговые травмы”. И, самое интересное, что американцы даже не издевались.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

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