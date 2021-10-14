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Собянин рассказал о благоустройстве Москвы

20:41
  • четверг
  • 14 октября 2021

Столица требует много времени и работы

Если не заниматься благоустройством города, он будет хереть. Об этом сказал Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром".
Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году

Он отметил, что все усилия столичных властей направлены на комплексное развитие районов города, так чтобы в каждом была создана качественная среда с парками, бульварами, прудами, спортивными и детскими площадками.

По словам Собянина, Москва – большой город, который требует очень много времени и работы.

Он также рассказал, что однажды мэр одного из французских городов поинтересовался у него, почему в Москве всегда чисто. Ответ Собянина был лаконичен: "Нужно чаще убирать".

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве ТиНАО. Так, с момента присоединения новых территорий в Новой Москве благоустроили более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Один из крупных проектов в 2021 году реализован в поселке Марьино, поселение Филимонковское. Был отремонтирован пешеходный мост через Юрьев ручей, власти привели в порядок зеленую зону отдыха, проложили удобные дорожки с различным покрытием, установили лавочки и фонари. 

В Щербинке создан новый сквер на Спортивной улице, в котором высадили более 900 деревьев и кустарников, в поселке Шишкин Лес, поселение Михайлово-Ярцевское, обустроили комфортное пространство с сотнями новых деревьев, скамейками и полянками для барбекю, в Троицке приступили к благоустройству зоны отдыха на правом берегу Десны, рядом с усадьбой "Троицкое". 

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