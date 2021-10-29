Работа на долг: как снять население с кредитной иглы

Более трети доходов многих россиян идет на выплату кредита

В эту осеннюю сессию Госдума рассмотрит крайне важный для многих россиян закон - об ужесточении требований к заемщикам. Банки и микрофинансовые организации должны будут в обязательном порядке проверять прежние задолженности тех, кто пытается получить кредит.

Закредитованность населения в России колоссальная - по данным Общероссийского народного фронта, более трети доходов многих наших сограждан идет сейчас на выплату кредита, показатели долговой нагрузки выросли с начала года на 8%, а средний размер потребкредита - более чем на 40%, с 215 до 303 тысяч рублей. Причем один россиянин погашает в среднем как минимум два кредита.

Нормальной такую ситуацию назвать сложно. Еще сложнее - исправить ее.

Когда и как подсел на кредитную иглу, Алексей уже не помнит. Долгие годы он ловко перекидывал деньги с одной кредитки на другую, чтобы погасить очередной займ, брал новые потребительские кредиты в банках. В конце концов, долгов накопилось на сумму более 4,5 миллионов рублей. И это при том, что собственный бизнес приносил предпринимателю не то чтобы заоблачные, но вполне нормальные деньги.

"Это был такой, ну, способ жизни, как казалось, нормальный, ну, все же так живут. И, значит, мой первый такой звоночек был, когда я оказался в ситуации, ну, где-то минус миллион, минус полтора было. Так получилось, что разом я эти деньги заработал со сделки больше миллиона. И я побежал по банкам с этим пакетом денег, закрыл все кредиты, все раздал. Ну, и каково было мое удивление, когда я там через два года оказался ровно в такой же ситуации, только сумма моих долгов куда больше, чем была изначально", - рассказал сам Алексей, член сообщества "Анонимные должники".

Вырваться из замкнутого круга Алексею помогли в обществе анонимных должников. За 10 лет существования в организацию вступили сотни россиян. Но что самое удивительное - большинство "кредитозависимых" имеют за плечами неплохое финансовое образование. Как, например, Оксана. За свою навязчивую идею занимать деньги на все подряд, бухгалтер-финансист по специальности, она поплатилась не только собственным кошельком - семьей: в какой-то момент отвернулись даже близкие.

"Эмоции, бывает, зашкаливают, страх, паника, ужас, злость, чувство вины, стыда и так далее. У меня какие-то многоходовки, комбинации были в голове, что я вот это сделаю, вот это, я закрою. По итогу все произошло совсем не так. Я окончательно утратила контроль над этим вопросом", - поделилась она.

Но далеко не все заемщики страдают "синдромом должничества". Большинство действительно идут в банк не от хорошей жизни, но и не от большого ума, а точнее - финансовой грамотности. Многие даже не подозревают о существовании предельной долговой нагрузки. По сути, это соотношение годового дохода человека к выплатам по займу. Оно не должно превышать 50%. Однако в некоторых регионах, например, в Тыве, этот показатель превысил уже 70%. Это значит, из 10 тысяч условной зарплаты 7 сразу идут на погашение долгов. Чуть меньше в Калмыкии и Чувашии - еще два лидера антирейтинга. Меньше всего задолженностей у жителей Крыма, Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Причем, как правило, речь идет о необеспеченных кредитах, то есть потребительских. И одно дело, когда деньги берут на срочное лечение, совсем другое - на отпуск или торжество. На сайтах ряда банков так и значится "Кредит на свадьбу". А если учесть любовь некоторых пустить пыль в глаза, то недолго ждать, как в линейке предложений появится еще один - "Кредит на последний яблочный гаджет".

"Когда у человека много необеспеченных кредитов, там, телефон, какая-то свадьба, путешествия - и он достиг своего предела долговой нагрузки, а потом еще где-нибудь рядом понабрал микрозаймов меньше 10000 рублей. Самый частый случай, с которым мы работаем, когда человек приходит и обращается", - отметила Евгения Лазарева, руководитель проекта "За права заемщиков".

Обращаются чаще всего матери-одиночки от 25 до 40 лет - самый распространенный портрет заемщика. Впрочем, сегодня он уже сильно размыт: за кредитами идут даже одинокие пенсионеры. По статистике, каждый третий гражданин страны имеет непогашенную задолженность. В общей сложности россияне должны банкам около 24 триллионов рублей. Это больше, чем ВВП Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятые.

И темпы потребительского кредитования продолжают расти каждый месяц. Не останавливает даже повышение Центробанком ключевой ставки. Да и как не соблазниться, когда финансовые организации буквально засыпают предложениями. И если 9 человек проигнорируют сообщение, то 10-й, вполне возможно, еще глубже увязнет в кабале.

"У нас есть случаи, когда человеку, у которого зарплата, там, условно говоря, 12000 рублей, каким-то образом предложили взять кредит в полтора миллиона, то есть несоизмеримая совершенно история", - продолжила Лазарева.

"Это связано с тем, что деньги должны работать. Лежачие деньги они пропадают. Как снег, начинают таять. Деньги должны приносить деньги, то есть доход. Вот они и занимаются этим. Процент невозврата невелик, на самом деле, и потом они могут передать их в коллекторские агентства", - заметил Игорь Дивинский, депутат Государственной думы 7-го созыва.

Еще в 2016 году на "Форуме действий ОНФ" Владимир Путин распорядился усилить ответственность банков за выдачу займов. И вот наконец проект готовят ко второму чтению в Госдуме. Кредитные организации и раньше могли проверять долги клиентов, рассчитывать долговую нагрузку и заранее предупреждать о рисках в случае неисполнения обязательств. Теперь не то что "могут" - будут обязаны в рамках закона, который, вероятнее всего, примут до конца этого года.

То же самое касается и микрофинансовых организаций, куда люди зачастую бегут, получив отказ в банке. Здесь не задают лишних вопросов, но и не церемонятся. Долги, набежавшие по бешеным процентам, выбивают даже с родственников заёмщика.

"Банки не всегда себя достаточно корректно ведут по отношению к гражданам, навязывая те или иные продукты кредитования. Сколько мы не вели бесед с банками, воз и ныне там. Эти обстоятельства были все проанализированы, и подготовлен законопроект", - объяснил Дивинский.

Ведь человек действительно может оказаться в непростой жизненной ситуации, когда платить нечем, а банк отказывается выдать новый кредит. На этот случай создали механизм банкротства физических лиц. Если долг не превышает 500 тысяч рублей, то списать займ можно даже без суда. Кроме того, банкам запретили навязывать лишние услуги и скрывать дополнительные комиссии. Однако на деле далеко не все законодательные рычаги работают исправно. А потому в ближайшее время контроль за деятельностью финансовых организаций будет только усиливаться. Так, уже в этом году ЦБ может получить право ограничивать другим банкам выдачу потребительских кредитов. В первую очередь это коснется тех заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки зашкалил за 80%. А таких в числе кредиторов - почти треть.

Чтобы не оказаться в подобном положении, достаточно отслеживать собственный рейтинг в бюро кредитных историй. Правда, слышали о нем далеко не все. И если для некоторых даже отношения с собственным банком остаются тайной, покрытой мраком, стоит ли удивляться, когда, соглашаясь на очередной займ, люди становятся жертвами мошенников.

"Предодобренные кредиты в последнее время стали в том числе еще и частью мошеннических схем. У нас очень большая проблема с телефонным мошенничеством. Когда при подключении к твоему телефону мошенники дальше очень легко могут кредит на тебя повесить, когда видят, что есть такая вот предодобренная история", - говорит Лазарева.

К примеру - мужчина, о котором далее пойдет речь, не предлагал своим жертвам кредитов, зато обещал красивую и безбедную жизнь. Находясь в тюрьме, он знакомился в интернете с одинокими дамами, представлялся успешным бизнесменом, а затем просил подержать какое-то время на своем счету 2 млн долларов. Разумеется, за небольшое денежное вознаграждение. А еще неплохо бы, объяснял мошенник, оплатить комиссию за перевод такой большой суммы.

"Как доказательство заключенный направлял поддельный снимок своего экрана смартфона, на котором в банковском приложении был открыт счет на указанную сумму. Для операции по переводу валюты мужчина просил выслать ему персональные данные, в том числе фотографии имеющихся банковских карт и паспортов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Этого было достаточно, чтобы через мобильное приложение банка оформить на свою очередную воздыхательницу сразу несколько кредитов. Украденные деньги мужчина переводил на счета знакомых. Во время обысков у них изъяли около миллиона наличными. А общий ущерб превысил 2 миллиона рублей. Кто и как будет возвращать эти деньги, пока неизвестно.

Понятно одно: в погоне за моментальной прибылью могут пострадать не только заемщики, но и сами банки. С одной лишь разницей: 2 миллиона для кредитной организации - капля в море, тогда как для большинства россиян - долговая яма. Так стоит ли себе ее копать в надежде найти на дне сокровища? Ведь, как показывает практика, лучше всего заработать на кредитах получается только у банков.

Анна Пешехонова, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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