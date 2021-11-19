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В России зафиксировали 37156 новых случаев COVID-19

11:18
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Полностью выздоровели за сутки 36004 человека

За минувшие сутки в России еще 37156 человек заболели коронавирусной инфекцией, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания. 6,5% не имели клинических проявлений болезни.
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"Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36004 человека", - сказано в сообщении.

В Москве выявили 3371 новый случай. В Санкт-Петербурге прирост составил 2714 , в Подмосковье - 1777.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах", - добавили в штабе. За все время пандемии умерли 261589 пациентов.

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