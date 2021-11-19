В России зафиксировали 37156 новых случаев COVID-19

Полностью выздоровели за сутки 36004 человека
За минувшие сутки в России еще 37156 человек заболели коронавирусной инфекцией, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания. 6,5% не имели клинических проявлений болезни.
"Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36004 человека", - сказано в сообщении.
В Москве выявили 3371 новый случай. В Санкт-Петербурге прирост составил 2714 , в Подмосковье - 1777.
"Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах", - добавили в штабе. За все время пандемии умерли 261589 пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
- Психиатр предложил способ снизить тревожность из-за коронавируса
- Врач подсказала, как избежать тромбоза после COVID-19
- Минздрав: УЗИ легких нельзя использовать для диагностики COVID-19
- Россиян призвали вакцинировать от коронавируса домашних кошек
- Путину доложили о нейтрализующем коронавирус лекарстве