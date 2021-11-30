Посол России в США заявил об искажении Госдепом фактов

Речь о высылке 55 российских дипломатов

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент намеренно искажает факты относительно отъезда 55 дипломатов России из США.

"Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

По словам дипломата, США четко обозначили следующее: если последует отказ выполнить данное требование, россиян лишат иммунитета и иных дипломатических привилегий. "Таким образом, речь идет о фактическом выдворении", - заметил Антонов.

Он добавил, что Вашингтон стремится нарушить суверенное право Москвы осуществлять кадровые назначения в свои диппредставительства по своему усмотрению.

Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет, заключил посол.

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