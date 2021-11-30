ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России в США заявил об искажении Госдепом фактов

08:28
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Речь о высылке 55 российских дипломатов

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент намеренно искажает факты относительно отъезда 55 дипломатов России из США.
В МИД оценили затраты США на дестабилизацию обстановки в России

"Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

По словам дипломата, США четко обозначили следующее: если последует отказ выполнить данное требование, россиян лишат иммунитета и иных дипломатических привилегий. "Таким образом, речь идет о фактическом выдворении", - заметил Антонов.

Он добавил, что Вашингтон стремится нарушить суверенное право Москвы осуществлять кадровые назначения в свои диппредставительства по своему усмотрению.

Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет, заключил посол.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.