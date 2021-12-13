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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи

09:37
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Онлайн-встреча пройдет уже в среду

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
Китай хочет укреплять сотрудничество с Россией

"Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции", - приводит заявление дипломата РИА "Новости".

Дополнительных деталей предстоящих переговоров китайская сторона не предоставила.

Ранее МИД Китая объявил о подготовке к визиту Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве КНР , сейчас стороны обсуждают детали.

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