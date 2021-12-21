Собянин назвал спокойной ситуацию с коронавирусом в Москве

Более 40% больничных коек для пациентов с ковидом находятся в резерве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что ситуация с коронавирусом в столице на сегодняшний день остается спокойной.
Как уточнил градоначальник, более 40% больничных коек для пациентов с ковидом в городе находятся в резерве в связи с омикрон-штаммом.
"Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети", - сказал глава города на заседании президиума координационного совета при правительстве страны по борьбе с коронавирусом (цитата по ТАСС).
Что касается количества госпитализаций, она по сравнению с пиком уменьшилось вполовину.
Собянин также выразил надежду на то, что Новый год в Москве пройдет спокойно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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