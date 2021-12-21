ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал спокойной ситуацию с коронавирусом в Москве

16:03
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Более 40% больничных коек для пациентов с ковидом находятся в резерве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что ситуация с коронавирусом в столице на сегодняшний день остается спокойной. 
Собянин: Москва потратила на борьбу с коронавирусом 800 млрд

Как уточнил градоначальник, более 40% больничных коек для пациентов с ковидом в городе находятся в резерве в связи с омикрон-штаммом.

"Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети", - сказал глава города на заседании президиума координационного совета при правительстве страны по борьбе с коронавирусом (цитата по ТАСС).

Что касается количества госпитализаций, она по сравнению с пиком уменьшилось вполовину.

Собянин также выразил надежду на то, что Новый год в Москве пройдет спокойно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.