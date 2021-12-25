Католики встречают Рождество в условиях жёстких ограничений

Пандемия внесла свои коррективы

Сегодня Рождество отмечают католики, протестанты и ряд поместных православных церквей. Второй год подряд празднование проходит в условиях ограничений из-за пандемии.

Торжества начались с парада и мессы в Вифлееме, который считается местом рождения Иисуса. В этот раз не было иностранных паломников. Власти Израиля из-за штамма "омикрон" закрыли границы ещё с конца ноября, сообщает "ТВ Центр".

На рождественских богослужениях в Ватикане второй год подряд присутствует ограниченное число верующих. Их всех обязали предоставить сертификат о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Большинство католиков традиционное обращение Папы Римского Франциска "К городу и миру" опять увидят онлайн.

Великобританию более строгие ограничения ждут после праздников. Страна бьёт рекорды по заболеваемости новым африканским штаммом. Премьер Борис Джонсон в своем обращении ещё раз напомнил об этом.

А в соседней Франции полмиллиона жителей встречают праздник в самоизоляции. Накануне был выявлен максимум заболевших с начала пандемии - более 84 тысяч. Поздравление президента Макрона больше напоминало рекомендации медиков.

"Не забывайте носить маски, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а в случае болезни - изолироваться. Перед встречей с родственниками, особенно старшими, важно пройти тестирование, даже если вы привиты", - попросил сограждан президент.

Жители Нидерландов вынуждены встречать Рождество и Новый год при полном локдауне. Больше четырёх собираться запрещено. "Омикрон" доминирует и в США. Чрезвычайное положение действует в Нью-Йорке и Вашингтоне. Тем не менее, Джо Байден с первой леди посетили детскую больницу в столице.

Визит вылился в скандал. Отец одного из маленьких пациентов пожелал президенту счастливого Рождества, при этом добавил "Вперёд, Брэндон". Эта фраза - интернет-мем и используют её как ругательство в адрес Байдена.

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