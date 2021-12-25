Власти Украины хотят убрать Порошенко с политической арены

На экс-президента завели уголовное дело

Пентагон намерен предоставить Украине актуальные разведданные о действиях России. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме. Журналисты отмечают, что сведения позволят Киеву предотвратить пресловутое нападение Москвы или даже первым нанести удар.

Украинские власти тем временем заняты внутриполитическим противостоянием. Главная задача - окончательно вывести из большой игры экс-президента Петра Порошенко. Печерский суд Киева разрешил следователям задержать его и доставить в зал заседаний для избрания меры пресечения, сообщает "ТВ Центр".

Вариантов – два: либо Пётр Порошенко будет арестован, либо внесёт залог в миллиард гривен (примерно 37 миллионов долларов). Бывшего лидера Украины обвиняют в государственной измене. Главный криминальный эпизод в этом деле - закупка угля в Донбассе в 2014-15 годах. Эти действия могли способствовать финансированию непризнанных республик, считает следствие.

Сам Порошенко сейчас в Польше, он спешно уехал из страны ещё 17 декабря, когда ему пытались вручить повестку в суд. Теперь он утверждает, что это не бегство, а дипломатическое турне.

По мнению политологов, скандальный процесс - лишь вершина айсберга в конфликте Зеленского с Порошенко. Кризис в энергетике, экономике, рост цен на товары... Целый комплекс проблем, которые совсем не на руку Зеленскому, намекающему о намерении баллотироваться на второй срок.

Рейтинги Зеленского падают, а Порошенко - главный конкурент, способный перетянуть на свою сторону часть электората. Именно поэтому, разыгрывая карту с финансированием про-кремлёвских сепаратистов, власти пытаются ударить и по репутации Порошенко.

Первый тревожный звонок в этом смысле для Порошенко уже прозвенел, когда антимонопольный комитет оштрафовал одно из его предприятий на 10 миллионов долларов. Но вот окажется ли Порошенко за решёткой - большой вопрос. Дело о госизмене может зависнуть в суде на годы. Надо ещё найти и опросить сотни свидетелей. И самое главное - Зеленский в любом случае действует с оглядкой на Вашингтон. Там пока молчат. А экс-президент свободно гуляет по Европе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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