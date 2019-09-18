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Врач рассказал подробности болезни Заворотнюк

22:45
  • среда
  • 18 сентября 2019

Стало известно, куда актриса обратилась при первых симптомах

Стала известна новая информация о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк. Подробности рассказал почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов.

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Как пишут СМИ, весной у актрисы нашли глиобластому – рак головного мозга. Официально эта информация не подтверждается – семья, близкие и представители Заворотнюк молчат, несмотря на внимание общественности к данной теме.

Журналистам и фанатам остаётся только догадываться, что на самом деле происходит с "прекрасной няней". В среду о лечении актрисы решился рассказать академик РАН Коновалов. В эфире телеканала "Москва 24" он сообщил, что при первых симптомах Заворотнюк обратилась в центр Бурденко, а после обследования уехала лечиться в Германию.

"Она предпочла оперироваться в Германии. Там успешно прошла операция, но дело в том, что операция – это важно, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение", - пролил немного света на ситуацию врач.

Коновалов пояснил, что кроме удаления опухоли в случае, как у актрисы, необходима лучевая терапия и дорогое лечение специальными препаратами. По его словам, глиобластома является одной из самых распространенных опухолей. "Одна из самых опасных. Трудноизлечима. Даже, по сути, неизлечимая опухоль", - утверждает он.

Ранее сообщалось, что состояние Заворотнюк врачи оценивают как тяжелое, однако она самостоятельно дышит и находится в сознании. Еще некоторое время назад СМИ утверждали, что актриса находится в критическом состоянии.

Новые и противоречивые данные о "прекрасной няне" поступают ежедневно. В среду выяснилось, что распространённое заявление дочери Заворотнюк оказалось фейком.

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