ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Решетова впала в состояние зомби после рождения сына от Тимати

10:45
  • четверг
  • 24 октября 2019

Она мало спит и много нервничает

23-летняя Анастасия Решетова, которая недавно родила сына от рэпера Тимати, пожаловалась на нервозность и проблемы со сном.
Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати

Модель опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит перед зеркалом с крохотным Ратмиром. Возлюбленная Тимати облачилась в короткий халат со своими инициалами. "Есть ли жизнь после родов? Да, однозначно. И она похожа на сон, в прямом смысле слова", - таким образом она начала свой пост. 

Анастасия Решетова рассказала, что постоянные действия по уходу за новорожденным не дают расслабиться. Его надо то покормить, то переодеть, то поменять подгузники. За всей этой "увеселительной программой" мать забывает о самой себе. По словам Решетовой, она стала смотреть в зеркало только через неделю после родов. "Не могу сказать, что оно меня радует, но то, что я про него вспомнила - уже хорошо", - кокетливо отметила она. 

Во время беременности модель планировала самостоятельно ухаживать за ребенком. Однако после рождения малыша ее нервная система дала сбой. Несмотря на усталость, она подолгу не может заснуть. Ее не отпускает страх за ребенка: не плачет ли он, не перестал ли дышать… В таких условиях Решетова стала ценить помощь родных и близких. 

"Сейчас я понимаю, как важна поддержка и помощь в семье, когда меня подбадривают, дают советы, помогают и обещают, что скоро все наладится и станет легче. Кто-то сказал, что в среднем "период зомби" длится пару месяцев, а потом привыкаешь. Самое главное, что я сейчас максимально погружена в процесс заботы о сыночке, и это важнее всех прочих неудобств", - написала модель. 

Вероятно, на этот пост модель вдохновили интернет-пользователи, которых удивило видео, на котором Симона Юнусова, мама Тимати, моет Ратмира над раковиной. Некоторые подписчики посчитали, что бабушка грубо обращается с малышом. Кто-то набросился на Решетову и Тимати из-за того, что они якобы перепоручили Симоне все заботы о новорожденном. 

Один из пользователей Instagram спросил Анастасию, почему на фото и видео с ребенком нет ее родителей. Неужели Тимати и Юнусова не подпускают их к Ратмиру? "Для вас, если это существует, то обязательно должно быть запечатлено в Инстаграм? Они приезжали с первого дня в роддом, а потом на выписке были и будут в гости заходить к внуку", - ответила модель. 

Напомним, сын Тимати и Решетовой родился 16 октября. Его назвали в честь покойного друга Тимати - рэпера Ратмира Шишкова. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Тимати и Анастасия Решетова
Тимати и Анастасия Решетова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.