Решетова впала в состояние зомби после рождения сына от Тимати

Она мало спит и много нервничает

23-летняя Анастасия Решетова, которая недавно родила сына от рэпера Тимати, пожаловалась на нервозность и проблемы со сном.

Модель опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит перед зеркалом с крохотным Ратмиром. Возлюбленная Тимати облачилась в короткий халат со своими инициалами. "Есть ли жизнь после родов? Да, однозначно. И она похожа на сон, в прямом смысле слова", - таким образом она начала свой пост.

Анастасия Решетова рассказала, что постоянные действия по уходу за новорожденным не дают расслабиться. Его надо то покормить, то переодеть, то поменять подгузники. За всей этой "увеселительной программой" мать забывает о самой себе. По словам Решетовой, она стала смотреть в зеркало только через неделю после родов. "Не могу сказать, что оно меня радует, но то, что я про него вспомнила - уже хорошо", - кокетливо отметила она.

Во время беременности модель планировала самостоятельно ухаживать за ребенком. Однако после рождения малыша ее нервная система дала сбой. Несмотря на усталость, она подолгу не может заснуть. Ее не отпускает страх за ребенка: не плачет ли он, не перестал ли дышать… В таких условиях Решетова стала ценить помощь родных и близких.

"Сейчас я понимаю, как важна поддержка и помощь в семье, когда меня подбадривают, дают советы, помогают и обещают, что скоро все наладится и станет легче. Кто-то сказал, что в среднем "период зомби" длится пару месяцев, а потом привыкаешь. Самое главное, что я сейчас максимально погружена в процесс заботы о сыночке, и это важнее всех прочих неудобств", - написала модель.

Вероятно, на этот пост модель вдохновили интернет-пользователи, которых удивило видео, на котором Симона Юнусова, мама Тимати, моет Ратмира над раковиной. Некоторые подписчики посчитали, что бабушка грубо обращается с малышом. Кто-то набросился на Решетову и Тимати из-за того, что они якобы перепоручили Симоне все заботы о новорожденном.

Один из пользователей Instagram спросил Анастасию, почему на фото и видео с ребенком нет ее родителей. Неужели Тимати и Юнусова не подпускают их к Ратмиру? "Для вас, если это существует, то обязательно должно быть запечатлено в Инстаграм? Они приезжали с первого дня в роддом, а потом на выписке были и будут в гости заходить к внуку", - ответила модель.

Напомним, сын Тимати и Решетовой родился 16 октября. Его назвали в честь покойного друга Тимати - рэпера Ратмира Шишкова.