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Звезды высоко оценили пение сына Галкина и Пугачевой

12:54
  • вторник
  • 21 января 2020

Мальчик не зря изучает иностранные языки

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его шестилетний сын Гарри исполняет песню Сальваторе Адамо "Падает снег".
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Сын Галкина и Примадонны растет разносторонней личностью. Гарри занимается плаванием, изучает иностранные языки, поет. Не исключено, что он мечтает блистать на сцене, как его знаменитая мама.

"Музицируем!" - написал Галкин, выложив видео с поющим сыном. Видно, что мальчик старается. От волнения он теребит резинку от штанов. Он все время поглядывает то ли на кого-то из родителей, то ли на учителя. Телеведущий не уточнил, кто именно наигрывал мелодию на пианино.

За пару часов этот пост собрал свыше 400 тысяч отметок "Нравится". Галкина-младшего похвалили артисты Филипп Киркоров, Анита Цой, Ирина Салтыкова, а также телеведущая и модель Светлана Бондарчук.

- Умничка, это же надо, - написала телеведущая Лера Кудрявцева.

- Браво, - восторгается актриса Алика Смехова.

- Еще чуть-чуть - и Робертино Лоретти, - пошутил музыкант Денис Клявер.

- На тон ниже спуститесь, - посоветовала актриса Сати Спивакова. 

Ранее Максим Галкин признался, что "сошел с ума" от любви к своим детям. "Отцовское чувство возникает, когда человек взрослый. Я стал отцом в 37 лет - это самое оно", - сказал шоумен. 

Напомним, что Алла Пугачева на 27 лет старше Максима Галкина. Они начали встречаться с 2005 года, а поженились в 2011 году. Их детей родила суррогатная мать.

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