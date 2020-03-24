Власти опровергли слухи о закрытии ресторанов и ТЦ в Москве

Доверять стоит только официальным сообщениям оперативного штаба

В московском правительстве опровергли слухи о закрытии ресторанов в городе. Такие меры принимать в ближайшее время не планируется. Что же касается торговых центров, то им лишь рекомендовано закрыть определённые зоны: игровые площадки, фитнес-клубы и некоторые кинотеатры.

Столица продолжает жить в новых условиях, с каждым днём мобилизуя всё новые силы в борьбе с коронавирусом. В ближайшее время власти Москвы готовы открыть дополнительно 10 больничных корпусов, приспособленных для лечения заражённых. Это плюс к семи уже действующим. Причем каждый из них оборудован всем необходимым. В понедельник Сергей Собянин лично открыл новый стационар на базе 67-й горбольницы. Именно там находится лаборатория, способная обрабатывать тесты на СОVID-19. Сегодня список пополнил институт Склифосовского. Там в кратчайшие сроки перепрофилировали и полностью подготовили к приёму пациентов два лечебных корпуса. В них появились герметичные проходы, модернизированная система вентиляции, защитные конструкции и система видеонаблюдения. В помощь медицинским бригадам - все необходимые медикаменты и оборудование: от аппаратов искусственной вентиляции легких до реанимационных мониторов.

"Вообще это было отделение кардиореанимации. Никаких стёкол, разделения пространства не было. Это было сделано за полтора дня. Соответственно герметичные перегородки, создание санпропускников. У нас персонал заходит через подвал. Полностью одевается в защитную одежду и работает уже в зараженной зоне. Общение идет через рации, либо местный телефон, либо громкую связь",- рассказал директор Института скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков.

Уровень безопасности действительно очень высок. Личный контакт врачей и диагностов сведен к минимуму. Для пациентов в каждой палате не только необходимое оборудование для лечения, но и рабочее место с компьютером и бесплатным доступом к интернету. Это очень важно - иметь всю полную информацию о происходящем в мире. Главное - иметь возможность услышать и увидеть своих близких.

"Основная задача - это полная изоляция этих пациентов от внешней среды и защита всего персонала - нас, врачей, медицинских сестер и младшего медперсонала - от этого вируса", - сообщил ведущий научный сотрудник Института скорой помощи им. Склифосовского Владимир Кулабов.

По тому же принципу - максимальной оснащенности и безопасности - действуют и столичные поликлиники. Им тоже пришлось изменить формат работы. В зданиях, имеющих второй вход, его оставили лишь для приема больных с простудными заболеваниями. На всех входах без исключения измеряют температуру. Коридоры, кабинеты и процедурные усиленно дезинфицируют. Диспансеризация отменена. Медики убедительно просят пожилых людей на время объявленного карантина не ходить в поликлинику. Для них это может быть очень опасно.

Согласно новым поправкам к указу мэра Москвы, с 26 марта до 14 апреля для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, вводится домашний режим. Для компенсации возможных дополнительных расходов из-за режима самоизоляции будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей. Из них две тысячи - авансом и еще две тысячи - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. Всё это в первую очередь делается для того, чтобы уберечь пожилых людей. Так, работодатели просто обязаны перевести их на режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Сам больничный доставят на дом - достаточно сделать звонок на горячую линию. Таким же образом можно заказать лекарства и продукты. Всё доставят, помогут, подскажут, поддержат. Главное, чтобы все, абсолютно все, были здоровы.

Ольга Стрельцова. "ТВ Центр".

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