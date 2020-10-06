Путин оценил среднюю продолжительность жизни россиян

Люди стали жить дольше

Президент России Владимир Путин прокомментировал темпы роста средней продолжительности жизни в стране. За последнее десятилетие она выросла на 4,5 года.

Глава государства отметил динамику и назвал это хорошим показателем. Он призвал в дальнейшем сохранить эту тенденцию, передает РИА Новости.

"Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 года. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику", - заявил Путин на заседании совета при президенте России по развитию физической культуры.

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