Виторган показал забавное видео с сыном от Собчак

Платон любит музыку

Актер Максим Виторган опубликовал в Instagram видео, на котором его трехлетний сын Платон слушает песню Yellow Submarine.

Сын Виторгана и Ксении Собчак растет разносторонним ребенком. Он знает наизусть несколько стихотворений, изучает китайский язык, интересуется музыкой.

Судя по видео, которое Виторган записал в машине, малышу нравится творчество группы The Beatles. Платон улыбается и двигает головой в такт музыке. Выглядит это крайне забавно.

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак состояли в браке с 2013 по 2019 год. Платон родился в 2016 году. Он живет то с мамой, то с папой.

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