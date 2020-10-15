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Виторган показал забавное видео с сыном от Собчак

15:58
  • четверг
  • 15 октября 2020

Платон любит музыку

Актер Максим Виторган опубликовал в Instagram видео, на котором его трехлетний сын Платон слушает песню Yellow Submarine. 

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Сын Виторгана и Ксении Собчак растет разносторонним ребенком. Он знает наизусть несколько стихотворений, изучает китайский язык, интересуется музыкой. 

Судя по видео, которое Виторган записал в машине, малышу нравится творчество группы The Beatles. Платон улыбается и двигает головой в такт музыке. Выглядит это крайне забавно. 

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак состояли в браке с 2013 по 2019 год. Платон родился в 2016 году. Он живет то с мамой, то с папой. 

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