Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют Америке

Он напомнил о "передовых" военных разработках США

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют боевой мощи США. Ранее он уже не раз говорил о создании в Штатах "супер-ракеты", скорость которой способна в 17 раз превысить скорость звука. При этом в Пентагоне признали, что страна в вопросе разработки гиперзвукового оружия отстает от конкурентов минимум на пять лет.

"У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме. Надеюсь, просто надеюсь, что нам не придется его использовать", - сказал Трамп.

Он добавил, что в случае избрания на второй срок сможет превратить Америку в главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости в этом от КНР, передает РИА Новости.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его ближайший конкурент от Демократической партии Джо Байден. Согласно результатам прошедших дебатов, Байдена поддерживает большая часть американцев.

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