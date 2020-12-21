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Путин рассказал о случаях заболевания коронавирусом в его окружении

13:43
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Президент удивился тому, что одни заражаются, а другие - нет

Президент России Владимир Путин прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве центра Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций. По словам главы государства, организации-участники соглашения перешли от слов к делу.

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Президент поздравил НИЦ имени Гамалеи, РФПИ и компанию AstraZeneca с началом сотрудничества и пожелал сторонам удачи. Также Путин рассказал о заболевших коронавирусом знакомых, передает РИА Новости.

"Вокруг меня несколько случаев, когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом. Уже провакцинированные - один заболевает, но в легкой форме, а второй не заболевает вообще. Но во всяком случае это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека, это совершенно очевидно!" - сказал он.

Обе вакцины – российская "Спутник V" и британская AZD1222 - созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. При этом аденовирус лишены способности к репликации и лишь доставляют генетический материал в человеческий организм.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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