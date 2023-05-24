Зрители ТВЦ за три года помогли спасти более 150 детей

Удалось собрать свыше 500 миллионов рублей

В этом маленьком музыканте самые внимательные зрители узнают мальчика, чью историю мы рассказывали больше двух лет назад. Это Журавлев Жора, у него был врожденный порок, его сердце работало с единственным желудочком. Мальчику пришлось "перестраивать" сосуды - на тот момент ему едва исполнилось шесть, и он перенес пять операций на открытом сердце. А потом начались серьезные осложнения, с которыми могли помочь только в Германии. Но у семьи не было средств на операцию, и тут на помощь пришли вы.

"Дорогие друзья! У меня все хорошо, я заканчиваю первый класс. Еще я учусь в музыкальной школе, играю на баяне. Спасибо вам за помощь", - говорит Жора.

Уже три года благотворительный фонд WorldVita и телеканал "ТВ Центр" помогают тяжелобольным детям. Каждый вторник мы рассказываем о тех, кто остро нуждается в поддержке и не может ждать, и вы дарите детям шанс на выздоровление, а родителям - надежду. За это время мы вместе собрали свыше 500 миллионов рублей и спасли более 150 жизней.

Самый первый сюжет этого доброго проекта был об Арсении Ларюшкине. У девятимесячного мальчика был рак сетчатки, который поразил оба глаза. Теперь Сене скоро исполнится четыре года, и он проходит лечение в Швейцарии.

"Дорогой телеканал и наши благотоворители, спасибо вам, что мы попали к нашему лучшему доктору. Всем спасибо!", - благодарит мама.

Тогда же три года назад вы помогли собрать деньги на лечение и двухлетней Настеньки Калининой. Теперь для девочки осталось в прошлом то страшное время, когда она была скована в движениях и находилась то в гипсе, то в шинах из-за тяжелейшего заболевания - дисплазии тазобедренных суставов.

Благодаря вам теперь может кататься на самокате Мурысов Дима из Ханты-Мансийского автономного округа. У него была остеосаркома и срочно требовался эндопротез. А Попов Витя из Саратовской области ездит на велосипеде. А раньше из-за сложной сердечной патологии мальчик постоянно задыхался и уставал, ему помогла операцию в клинике в Нидерландах.

Два года назад вы не остались равнодушными и к истории Дарины Тюшевой из Санкт-Петербурга. У нее была нейробластома с множественными метастазами. Девочке была необходима иммунотерапия дорогостоящим препаратом. Лечение дало отличный результат.

"Дарина развивается как обычный ребенок и радует нас своими успехами. Спасибо большое!", - говорит мама девочки.

Это желание быть самым обычным ребенком объединяет всех героев наших репортажей - с разными диагнозами и из разных уголков страны. И у них это получается - благодаря вашей колоссальной поддержке.

У Федотова Вани была врожденная аномалия развития уха, его фактически не было, и если бы не проведенное вовремя лечение за рубежом, мальчик мог бы никогда не услышать. Операции за границей спасли жизнь и Степе Якушкину с редким и опасным заболеванием сосудов головного мозга моямоя, которое могло привести к внезапным инсультам.

Все эти истории дают надежду тем, кто еще только борется с болезнью и ждет помощи. Ведь вместе мы справимся.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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