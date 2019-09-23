США сорвали участие иранской делегации в Генассамблее

Сопровождению иранского президента Хасана Роухани не дали визы

США направили на север Персидского залива еще один эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны. Он станет частью дополнительной морской группировки, которая, как заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео, должна помешать Тегерану атаковать объекты в Саудовской Аравии. В ответ глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал эти действия Вашингтона позёрством. В Тегеране заявили, что готовы к любому развитию событий, однако намерены решать проблемы дипломатическим путем и в ближайшие дни представят в ООН план обеспечения безопасности в регионе.

Тем временем стало известно, что США не выдали визы ряду членам делегации, сопровождающей иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН - место, которое предназначено для мирного решения конфликтов – кажется, заранее не воспринимается Вашингтоном как таковое. Госсекретарь США Майк Помпео недвусмысленно намекнул, что США готовы применить силу в решении иранского вопроса.

"Не стоит заблуждаться: несмотря на то, что мы работаем кропотливо над достижением поставленной задачи дипломатическим путем, если мы не преуспеем, и Иран продолжит наносить удары, то я убежден, что президент Трамп примет те решения, которые будут необходимы для достижения нашей цели", - объявил госсекретарь США Майк Помпео.

Дональд Трамп уже одобрил отправку дополнительной войсковой и морской группировки на Ближний Восток. Саудовская Аравия, нефтепромыслы которой были атакованы неделю назад, ждёт помощи от США, от ООН, отовсюду. И не сомневается, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, что за атакой стоит именно Иран.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке смотрите в репортаже Сергея Псурцева.