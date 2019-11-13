У матери Заворотнюк возникли проблемы

Их больше невозможно игнорировать

За матерью Анастасии Заворотнюк, на которую зарегистрирован автомобиль Porsche Panamera, числится 332 штрафа на сумму 26 800 рублей. "Письма счастья" Валентина Борисовна получила с августа по ноябрь.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на свой источник, водитель Porsche Panamera превышал скорость, парковался в неположенном месте, двигался по выделенной полосе и допускал другие нарушения ПДД. Поскольку семья Заворотнюк не оплатила штрафы, Валентине Борисовне может грозить до 15 суток ареста за уклонение от исполнения административного наказания.

По данным издания, на Porsche Panamera ездит не только мама Заворотнюк, но и муж "прекрасной няни" - фигурист Петр Чернышев. Сама актриса раньше тоже садилась за руль иномарки.

По всей видимости, у родных Анастасии Заворотнюк просто не нашлось времени для оплаты накопившихся штрафов. Вряд ли у них нет денег, если учитывать возросшую работоспособность Чернышева. Наверняка они просто заняты более важными делами, связанными с лечением актрисы.

Недавно СМИ писали, что Анастасия Заворотнюк подарила матери автомобиль Toyota C-HR. Раньше женщина передвигалась на Nissan Juke, который якобы тоже был куплен на деньги артистки.

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Если верить слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке. Семья актрисы подтвердила, что "прекрасная няня" борется с болезнью, однако отказалась сообщать подробности.