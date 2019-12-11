Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде (видео)

Ситуация накалена из-за земельной реформы
В Верховной Раде произошла драка между действующим и бывшими народными депутатами во время обсуждения земельной реформы.
"Такого махача Верховная Рада давно не видела", – написал в фейсбуке сотрудник украинского кабмина Андрей Якобчук, опубликовав видео рукопашной.
Как пишет Газета.Ru, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки. Предварительно, у него сотрясение мозга. Издание также уточняет, что скандал произошел во время заседания комитета по вопросам агрополитики.
В партии "Слуга народа" произошедшее назвали провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию в Раде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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