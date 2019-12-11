ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде (видео)

15:56
  • среда
  • 11 декабря 2019

Ситуация накалена из-за земельной реформы

В Верховной Раде произошла драка между действующим и бывшими народными депутатами во время обсуждения земельной реформы.

Сайт президента Украины уличили в намеренной лжи
Песков развеял иллюзии Авакова о "сдавших нервах" Зеленского
Меркель рассыпалась в комплиментах "мужественному" Зеленскому

"Такого махача Верховная Рада давно не видела", – написал в фейсбуке сотрудник украинского кабмина Андрей Якобчук, опубликовав видео рукопашной.

Как пишет Газета.Ru, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки. Предварительно, у него сотрясение мозга. Издание также уточняет, что скандал произошел во время заседания комитета по вопросам агрополитики.

В партии "Слуга народа" произошедшее назвали провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию в Раде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Драка в Верховной Раде
Драка в Верховной Раде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.