Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде (видео)

Ситуация накалена из-за земельной реформы

В Верховной Раде произошла драка между действующим и бывшими народными депутатами во время обсуждения земельной реформы.

"Такого махача Верховная Рада давно не видела", – написал в фейсбуке сотрудник украинского кабмина Андрей Якобчук, опубликовав видео рукопашной.

Как пишет Газета.Ru, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки. Предварительно, у него сотрясение мозга. Издание также уточняет, что скандал произошел во время заседания комитета по вопросам агрополитики.

В партии "Слуга народа" произошедшее назвали провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию в Раде.

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