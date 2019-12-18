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Скандал в поезде: Грету Тунберг поймали на лжи

08:36
  • среда
  • 18 декабря 2019

Экоактивистке перестали доверять

Грете Тунберг впервые пришлось оправдываться. Свет истины, обвиняющий весь мир и, главное, ведущих политиков в том, что у нее отняли детство, вдруг поймана на лжи.

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Возвращаясь с конференции ООН по климату, где, она, естественно была главным гостем, Грета, обвинив и разгромив всех присутствующих, решила отправиться домой на поезде. Твитер захлестнуло наводнение - сочувствующие и возмущенные выстроились в очередь, но выяснилось, что Великая Грета, как говорят в соцсетях, тут прокололась.

"Дорогая Грета, спасибо за поддержку железнодорожников в борьбе против изменения климата! Мы были рады, что в субботу вы путешествовали на нашем поезде, который на 100% использует возобновляемые источники энергии. Было бы еще лучше, если бы вы упомянули, как дружелюбно и профессионально наш персонал обслуживал вас на вашем месте в первом классе", - сообщила пресс-служба железных дорог Германии.

Толерантность резко пошла на убыль. Комментарии стали едкими и издевательскими:

- Ей бы на электричку в область в дачный сезон. Получила бы заряд счастья!

- Слишком много внимания этой прогульщице. В Швеции детям необязательно в школу регулярно ходить?

- Девочка больна, ее лечить надо.

Вспомнили твит нетолерантного Дональда Трампа, который удивился, узнав, что журнал Time выбрал Грету Тунберг человеком года. Министр по делам семьи и молодежи Германии назвала ситуацию "нехорошей", заявив, что шведская активистка потеряла "пару пунктов доверия" из-за скандала вокруг ее поездки на немецком поезде. Сколько у нее в целом этих пунктов доверия, никто уточнять не стал. В действительности все не так, как на самом деле!

Видео: Грета Тунберг разочаровалась в экоактивизме

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