Скандал в поезде: Грету Тунберг поймали на лжи

Экоактивистке перестали доверять
Грете Тунберг впервые пришлось оправдываться. Свет истины, обвиняющий весь мир и, главное, ведущих политиков в том, что у нее отняли детство, вдруг поймана на лжи.
Возвращаясь с конференции ООН по климату, где, она, естественно была главным гостем, Грета, обвинив и разгромив всех присутствующих, решила отправиться домой на поезде. Твитер захлестнуло наводнение - сочувствующие и возмущенные выстроились в очередь, но выяснилось, что Великая Грета, как говорят в соцсетях, тут прокололась.
"Дорогая Грета, спасибо за поддержку железнодорожников в борьбе против изменения климата! Мы были рады, что в субботу вы путешествовали на нашем поезде, который на 100% использует возобновляемые источники энергии. Было бы еще лучше, если бы вы упомянули, как дружелюбно и профессионально наш персонал обслуживал вас на вашем месте в первом классе", - сообщила пресс-служба железных дорог Германии.
Толерантность резко пошла на убыль. Комментарии стали едкими и издевательскими:
- Ей бы на электричку в область в дачный сезон. Получила бы заряд счастья!
- Слишком много внимания этой прогульщице. В Швеции детям необязательно в школу регулярно ходить?
- Девочка больна, ее лечить надо.
Вспомнили твит нетолерантного Дональда Трампа, который удивился, узнав, что журнал Time выбрал Грету Тунберг человеком года. Министр по делам семьи и молодежи Германии назвала ситуацию "нехорошей", заявив, что шведская активистка потеряла "пару пунктов доверия" из-за скандала вокруг ее поездки на немецком поезде. Сколько у нее в целом этих пунктов доверия, никто уточнять не стал. В действительности все не так, как на самом деле!
Видео: Грета Тунберг разочаровалась в экоактивизмеВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"