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Протестующие в США добились прогресса по делу об убийстве Джорджа Флойда

11:51
  • четверг
  • 04 июня 2020

Штаты продолжает лихорадить - вопреки угрозам властей и пандемии

- Не стреляйте! Не стреляйте!

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Сцены, повторяющиеся по одному сценарию во многих американских городах. Днем протестующие максимально изображают мирный протест в поддержку погибшего Джорджа Флойда: поют, танцуют, зажигают свечи. В Вашингтоне колонна прошла от здания Конгресса, но на подходах к Белому дому уперлась в кордоны. Нацгвардия и полиция оттеснили демонстрантов от сквера Лафайет, ведущего к резиденции президента. На этот раз обошлось без жестких столкновений.

В Нью-Йорке днем все тоже начиналось вполне безобидно, но с наступлением комендантского часа переросло в ставшую уже традиционной вакханалию. Домой, несмотря на требования полиции, митингующие не торопились.

Этой ночью в Бруклине после наступления комендантского часа двое полицейских получили ранения: один огнестрельное, один ножевое. Дональд Трамп рассказал, почему в регионах, которыми руководят представители демпартии, полиция не может защитить от вандалов не то что города - своих собственных сотрудников: демократы, обвиняя президента в расизме,  слишком либеральничают с протестующими  вместо того, чтобы попросить ввести Нацгвардию, а то и вовсе войска. Сам Трамп привлекать армию к подавлению беспорядков пока не планирует. Вероятнее всего, выжидает, когда даже те, кто симпатизирует демократам, отвернутся от них, увидев, до чего те довели ситуацию.

"Когда дело доходит до мародерства и прочего,  слабость либеральных мэров в борьбе с преступностью становится очевидной. И поэтому, по моему мнению, они проиграют выборы. Смотрите, как быстро я это сделал в Миннеаполисе. Настоял на привлечении Нацгвардии. А суперлиберальный мэр причитал и плакал. Как бы мило это ни выглядело, но мэр не должен плакать в таких случаях. Так что у нас очень разное отношение к этим вещам. Я олицетворяю закон и порядок, а они нет. Если вы не можете обеспечить закон и порядок, вы потеряете страну", - заявил президент США Дональд Трамп.

В этом интервью Трамп озвучил одну из причин продолжения массовых беспорядков: битва за власть и за избирателя. Да и некоторые протестующие особо и не скрывают, зачем они вышли на улицы.

"Выход из сложившейся ситуации давным-давно озвучили наши предки. И сегодня мы здесь для того, чтобы сказать: единственное решение вопроса расового неравенства - репарации. Белые люди должны отдать часть власти, которая у них есть", - заявил один из протестующих.

Лозунги почти революционные: отнять и поделить. И в своих целях их используют как на низшем уровне, грабя магазины, так и на самом верху. Дональд Трамп впервые публично осудил действия полицейских, которые привели к смерти афроамериканца. Но призвал не использовать имя Джорджа Флойда в корыстных целях. О том, что протесты в крупных городах подогреваются извне с цифрами в руках наглядно доказывает шеф полиции Детройта: из 127 задержанных только 47 - местные жители. Некоторые демонстранты-гастролеры умудрились проехать в Мичиган через всю страну, аж из Калифорнии. И вряд ли за свой счет - слишком дорого.

"Эти люди из других штатов приехали сюда совсем не для того, чтобы добиться правосудия по делу мистера Флойда. У них совсем другие цели. Ребята, вам здесь не рады. Уезжайте домой!" – сказал шеф полиции Детройта Джеймс Крейг.

Ровно о том же  - о проплаченных провокаторах-гастролерах - накануне говорил и шеф полиции Нью-Йорка. Что же касается погибшего Джорджа Флойда, то прокуратура ужесточила обвинения экс-полицейскому Дереку Шовину, а троих его коллег должны арестовать сегодня в течение дня. Первое заседание суда с участием Чавена запланировано на понедельник.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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