Россия разгромила Канаду на групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг

Теннисистки выиграли все три матча во вторник

Женская команда России по теннису с успехом дебютировала на Кубке Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals). Во вторник спортсменки, выступающие под флагом Федерации тенниса России (далее — ФТР), одержали безоговорочную победу над сборной Канады, выиграв все три матча против соперниц.

Днем серию побед открыла Дарья Касаткина. В двух сетах и всего за 59 минут она прошла канадку Кэрол Чжао. Счет матча — 6:3, 6:1.

О том, что на корт против россиянки выйдет именно Чжао, стало известно незадолго до начала матча. Француаза Абанда пропустила встречу из-за волдыря на пальце ноги. Однако замена у канадок не смутила Касаткину, и она уверенно обыграла соперницу.

В беседе с корреспондентом "ТВ Центра" в ходе послематчевой пресс-конференции Касаткина призналась, что была готова встретиться и с Абандой, и с Чжао, а сама замена не сбила ее с толку, ведь это распространенное явление на командных соревнованиях. Полную версию общения со спортсменкой смотрите в видео:

Удачно выступила на корте и Анастасия Павлюченкова. Теннисистка, которая накануне впервые в карьере поднялась на 12-ю строчку рейтинга WTA, смогла одолеть Ребекку Марино. Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

В ходе третьего матча, который по правилам турнира проводится в парном формате, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова всего за 53 минуты расправились с канадками Габриэлой Дабровски и Ребеккой Марино. Счет встречи — 6:3, 6:1.

Днем в среду (с 12:30 мск) россиянки проведут серию игр со сборной Франции, которые накануне проиграли Канаде (счет по матчам — 2:1). Для прохождения в полуфинал ФТР достаточно выиграть один матч. Подробнее о турнире и его правилах читайте в путеводителе "ТВ Центра" по ссылке.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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