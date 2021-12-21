Число зараженных "омикроном" россиян выросло до 41

На прошлой неделе новая разновидность коронавируса была выявлена у 25 пациентов

Роспотребнадзор зафиксировал 41 случай заражения новым вариантом коронавируса ­— штаммом "омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя надзорного ведомства Анну Попову. Все инфицированные проходят лечение в больнице.

Таким образом число пациентов с "омикроном" выросло почти вдвое с прошлой недели. Еще 16 декабря сообщалось о 25 россиянах, зараженных новым штаммом.

Врачи считают "омикрон" более опасным и заразным из-за большего количества мутаций по сравнению с "дельтой".

Новый вариант ковида начал распространение из стран Южной Африки. Россия, как и многие государства, закрыли авиасообщение с ЮАР и другими странами, где "омикрон" начал широко выявляться у населения.

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