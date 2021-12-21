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Путин обсудил с Совбезом проект основ госполитики в авиации

21:24
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Документ рассчитан до 2030 года

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В частности, на встрече обсуждался проект Основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года.

"Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года", — сказал Путин, открывая совещание с членами Совбеза.

В совещании приняли участие руководители правительства, Совфеда, Госдумы, администрации президента, ФСБ и ряда министерств.

У Путина в пятницу плотный рабочий график: после заседания коллегии Минобороны он провел ряд международных разговоров. Президент поговорил с новым канцлером ФРГ и президентом Франции.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о том, как прошло заседание коллегии Минобороны

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