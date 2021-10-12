Появились новые данные о вакцине против COVID-19 для детей

Препарат находится на финальной стадии экспертизы

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди детей находится на финальной стадии экспертизы.

"Ждем заключения. Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", - сказал Мурашко (цитата по "Интерфаксу").

По словам министра, доля детей среди общего числа пациентов, заболевших COVID-19, составляет 12-13%. Наиболее подверженная риску заболевания категория детей — школьники в возрасте от шести до 17 лет.

Клиническое исследование "Спутник V" для подростков 12-17 лет началось 2 июля. 23 сентября центр Гамалеи подал документы на регистрацию этой вакцины.

Ранее в Минздраве рассказали о порядке вакцинации подростков от коронавируса.

Видео: Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам в ЕС

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram