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Появились новые данные о вакцине против COVID-19 для детей

15:05
  • вторник
  • 12 октября 2021

Препарат находится на финальной стадии экспертизы

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди детей находится на финальной стадии экспертизы.

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"Ждем заключения. Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", - сказал Мурашко (цитата по "Интерфаксу").

По словам министра, доля детей среди общего числа пациентов, заболевших COVID-19, составляет 12-13%. Наиболее подверженная риску заболевания категория детей — школьники в возрасте от шести до 17 лет.

Клиническое исследование "Спутник V" для подростков 12-17 лет началось 2 июля. 23 сентября центр Гамалеи подал документы на регистрацию этой вакцины.

Ранее в Минздраве рассказали о порядке вакцинации подростков от коронавируса.

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